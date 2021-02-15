Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
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Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

15.02.2021 10:01 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:04
Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, emniyet güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan terör örgütü PKK/KCK mensuplarının beyan ve teşhislerinde "milis/iş birlikçi" olarak ismi geçen 13 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 13 zanlıdan 12'si yakalandı.

Ekipler, henüz yeri tespit edilemeyen bir zanlının da yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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