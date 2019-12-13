Ağrı'da terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

13.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:40

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla D.A, A.Y, R.D. ve Y.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA