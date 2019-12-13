Ağrı'da terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Ağrı'da terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Haber

Ağrı'da terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı.

13.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:40
Ağrı'da terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

'nın ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla D.A, A.Y, R.D. ve Y.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler