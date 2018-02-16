Ağrı'da Terör Operasyonu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 4 yıl önce HDP'nin çağrısıyla Kobani (Ayn el Arap) bahanesiyle 6-7 Ekim'de düzenlenen terör olaylarına karıştıkları gerekçesiyle yakalanan 9 kişiden 8'i tutuklandı.

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda yapılan araştırmada, F.K, M.E, V.E, V.Y, O.U, A.Y, M.İ, R.G.ve A.T'nin, 6-7 Ekim 2014'te, Kobani bahanesiyle ilçede düzenlenen terör eylemlerine katılıp kamu kurum ve kuruluşları ile iş yerlerine zarar verdikleri ve terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi.

Bu tespit üzerine polislerce adreslerine düzenlenen operasyonda tamamı gözaltına alınan zanlılar, polisteki işlemleri sonrası Patnos Adliyesi'ne götürüldü.

Cumhuriyet savcısınca ifadeleri alındıktan sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen 9 zanlıdan A.T adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısıyla 4 yıl önce, 6-7 Ekim'de bölücü terör örgütü yandaşlarınca Kobani bahanesiyle 35 ilde gerçekleştirilen olaylarda, 2 polis şehit olmuş, 31 kişi yaşamını yitirmişti.