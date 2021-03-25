Ağrı'da terör kundakçıları HDP'li Çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ağrı'da terör kundakçıları HDP'li Çıktı

25.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:32
Ağrı'da terör kundakçıları HDP'li Çıktı

Ağrı'da AK Partili ailenin araçlarını kundaklayan iki kardeşten, V.A. isimli şahsın 2019 yılından beri HDP yöneticisi ve üyesi olduğu ortaya çıktı.

Ağrı'da AK Partili ailenin araçlarını kundaklayan iki kardeşten, V.A. isimli şahsın 2019 yılından beri HDP yöneticisi ve üyesi olduğu ortaya çıktı.

Nevruz öncesi gerçekleşen olayda 20 Mart tarihinde gece yarısı AK Partili ailenin araçlarının kundaklandığı haberinin alınması üzerine, emniyet harekete geçti. İlk etapta şahsı yakalayan TEM şube ekipleri, şahsın üzerinde bir adet kalem buldu. Kriminal Uzmanlık Raporu sonucunda olay yerinde bulunan notun şahsın üzerinden çıkan kalem ile yazıldığı anlaşıldı.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli şahsın telefonunda yapılan incelemelerde eylemi gerçekleştirirken cep telefonu ile kayda aldığı görüntüleri ve olay yerinde bulunan notun bölücü terör örgütünün haber ajansı olan ANF'ye servis edildiği anlaşıldı.

Çıkarıldıkları adli makamlarca olayı gerçekleştiren iki şüpheliden S.A. isimli şahıs adli kontrol şartı ile salıverilirken, V.A. isimli şahıs tutuklandı.

-İHA-

Ağrı'da terör kundakçıları HDP'li Çıktı
Ağrı'da terör kundakçıları HDP'li Çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Şenol Güneş Bülent Uygun Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı'da terör kundakçıları HDP'li Çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 11:33:10. #1.14#
title