Ağrı'da termometreler sıfırın altında 23 dereceyi gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ağrı'da termometreler sıfırın altında 23 dereceyi gösterdi

28.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:09
Ağrı'da termometreler sıfırın altında 23 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 23 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 23 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu olacağı bölgede, sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma, pus ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yetkililer ile sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 23, Kars'ta 22, Ardahan'da 19, Erzurum'da 14, Iğdır'da 9 ve Erzincan'da 7 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 8, Iğdır'da 4, Erzurum'da 0, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 7, Ardahan'da 5 ve Kars'ta 4 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 53, Konaklı'da 35, Sarıkamış'ta 33 santimetre ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Berk Oktay Burak Özçivit Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Ryan Babel Ersun Yanal Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kaza Adana Elazığ Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı'da termometreler sıfırın altında 23 dereceyi gösterdi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 10:13:51. #1.15#
title