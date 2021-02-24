Ağrı'da termometreler sıfırın altında 22 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 22 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava, parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da sıfır, Iğdır'da 1; sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 22, Kars'ta 7, Erzurum'da 6, Ardahan'da 5 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar da sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 9, Erzincan'da 7, Erzurum, Ağrı ve Kars'ta 2 derece olacak.

Ardahan'da ise günün en yüksek sıcaklığının sıfır derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 122, Sarıkamış'ta 80 ve Konaklı'da 43 santimetre ölçüldü.

Bölgede sürücüler, vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu