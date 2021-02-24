Ağrı'da termometreler sıfırın altında 22 dereceyi gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ağrı'da termometreler sıfırın altında 22 dereceyi gösterdi

24.02.2021 10:09 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:13
Ağrı'da termometreler sıfırın altında 22 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 22 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 22 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava, parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da sıfır, Iğdır'da 1; sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 22, Kars'ta 7, Erzurum'da 6, Ardahan'da 5 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar da sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 9, Erzincan'da 7, Erzurum, Ağrı ve Kars'ta 2 derece olacak.

Ardahan'da ise günün en yüksek sıcaklığının sıfır derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 122, Sarıkamış'ta 80 ve Konaklı'da 43 santimetre ölçüldü.

Bölgede sürücüler, vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Özlem Zengin Meral Akşener Berat Albayrak
Magazin İrem Derici Türkan Şoray Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Arda Turan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı'da termometreler sıfırın altında 22 dereceyi gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 10:38:37. #1.15#
title