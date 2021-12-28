Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 27 dereceyi gösterdi

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, yer yer sis, pus, buzlanma ve don görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 27, Ardahan'da 22, Kars'ta 18, Erzurum'da 13, Iğdır'da 9, Erzincan'da 7 ve Tunceli'de 6 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığı ise Tunceli'de 7, Erzincan'da 6, Iğdır'da 3, Erzurum'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 15, Ardahan'da 10 ve Kars'ta 3 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ise Palandöken'de 91, Ergan'da 38, Sarıkamış'ta 32 santimetre ölçüldü.

AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri

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