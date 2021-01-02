Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 21 dereceyi gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 21 dereceyi gösterdi

02.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 02.01.2021 10:18
Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 21 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 21 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 21 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere vatandaşların tedbirli olması istendi.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 21, Ardahan'da 19, Kars'ta 16, Iğdır'da 9, Erzurum'da 8 ve Erzincan ile Tunceli'de 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 10, Tunceli'de 9, Erzurum ve Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Ardahan'da 5 ve Ağrı'da 9 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken'de 51, Konaklı'da 34, Sarıkamış'ta 31 santimetre ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Ziya Selçuk Mehmet Nuri Fikri Sağlar
Magazin Ezgi Mola Prens Harry Çağla Şıkel Bülent Ersoy
Spor Can Bartu Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Arda Kardeşler Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Tv Kaza Bursa Kasım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 21 dereceyi gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 10:21:30. #1.15#
title