Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi
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Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi

04.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:51
Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 14, Kars'ta 10, Ardahan ve Erzurum'da 9, Erzincan'da 3 derece ölçüldü. Iğdır'da gece sıcaklık sıfır derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 10, Erzincan'da 9, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 2, Ardahan'da 1 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 120, Sarıkamış'ta 85 ve Konaklı'da 52 santimetre ölçüldü.

Bölgede vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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