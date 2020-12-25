Ağrı buz kesti
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Ağrı buz kesti

25.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:02

Ağrı buz kesti Dondurucu soğukların etkisi altına giren Ağrı'da termometreler eksi 22 dereceyi gösterdi.

Ağrı buz kesti

AĞRI - Dondurucu soğukların etkisi altına giren Ağrı'da termometreler eksi 22 dereceyi gösterdi.

Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da kış etkisini iyice göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının eksi 22 dereceyi bulduğu kentte hayat olumsuz yönde etkilenirken, gizli buzlanmadan dolayı vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Ağrı buz kesti
Ağrı buz kesti
Ağrı buz kesti
Ağrı buz kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN

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