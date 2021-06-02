Ağrı'da televizyon hırsızları tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı'da televizyon hırsızları tutuklandı

Ağrı'da televizyon hırsızları tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı'da elektronik eşya satan bir dükkanda çok sayıda televizyon çaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Ağrı'da elektronik eşya satan bir dükkanda çok sayıda televizyon çaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Ağrı'da, 15 gün önce elektronik eşya satan bir dükkanda çalışan çok sayıda sıfır televizyonla alakalı Ağrı Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekiplerinin uzun süren çalışmaları neticesinde hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı. Yakalanan M.Y ve D.M isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan M.Y isimli şahsın hırsızlık suçundan hakkında daha önceden yakalama kararı olduğu belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Sedat Peker Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Şenol Güneş Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ağrı'da televizyon hırsızları tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 22:01:16. #1.13#

title