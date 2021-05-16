Televizyon çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
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Televizyon çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'da bir mağazadan televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ağrı'da bir mağazadan televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta kentteki bir mağazada yaşanan hırsızlık olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, televizyonları çaldıkları iddiasıyla S.K. ve A.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Televizyonları çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerin, çok sayıda suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Televizyon çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
Televizyon çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
Televizyon çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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