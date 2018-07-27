Ağrı'da Tefecilik Operasyonu: 13 Gözaltı

Ağrı ve Balıkesir'de tefecilere yönelik yapılan operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Ağrı'nın Taşlıçay ve Doğubayazıt ilçelerinde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda başkaları adına düzenlenen çek ve senetler ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüphelinin haksız kazanç elde ettiği bildirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Ağrı Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

(İHA)