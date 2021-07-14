Ağrı'da taşındıkları kamyonun kasasında birbirinin üstüne düşen 25 koyun telef oldu
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Ağrı'da taşındıkları kamyonun kasasında birbirinin üstüne düşen 25 koyun telef oldu

Ağrı'da taşındıkları kamyonun kasasında birbirinin üstüne düşen 25 koyun telef oldu
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, taşındıkları kamyonun kasasında birbirinin üstüne düşen 25 koyun telef oldu.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, taşındıkları kamyonun kasasında birbirinin üstüne düşen 25 koyun telef oldu.

Kentin Aladağ yaylasında besicilik yapan bir kişi, koyunlarını Iğdır'a götürmek için kamyon kiraladı.

Besici ve kamyon sürücüsü, kasa kısmı tahtalarla 2 kat olarak bölünen kamyondaki bu bölümlere yüklenen koyunlarla yola koyuldu.

İlçe girişinde koyunları kontrol etmek için kamyonu durdurarak kasaya bakan besici ve kamyonun sürücüsü, kasada yapılan üst bölmenin altındaki tahtaların kırılmasıyla çok sayıda koyunun alt bölmedekilerin üzerine düştüğünü fark etti.

Kasada birbirinin üstüne düşen 25 koyunun telef olduğu anlaşıldı.

Sağ kalan koyunlar ise daha sonra aynı kamyon ile Iğdır'a götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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