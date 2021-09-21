Ağrı'da taşımalı eğitim servis araçları denetlendi
Ağrı'da taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla servis araçları denetlendi.
AĞRI (Bültenler) - Ağrı Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Aydemirve destek hizmetleri şubesinde görevli personeller tarafından yapılan denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı ve taşımalı eğitim kurallarına uygunluğu konusunda araç şoförleri uyarıldı.
Taşıma yapan öğrenci servis araçlarında gerekli uyarıları yapan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Aydemir, denetimlerin süreceğini belirtti.
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