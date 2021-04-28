Son dakika: Tartıştığı meslektaşını silahla öldürdüğü iddia edilen polis gözaltına alındı
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Son dakika: Tartıştığı meslektaşını silahla öldürdüğü iddia edilen polis gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Ağrı'da tartıştığı meslektaşını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen polis memuru gözaltına alındı.

Ağrı'da tartıştığı meslektaşını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen polis memuru gözaltına alındı.

İddiaya göre, kent merkezindeki apart dairede polis memurları M.D. ile meslektaşı E.Ç. arasında tartışma çıktı.

M.D'nin silahla ateş açtığı E.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

E.Ç'nin cesedi, incelemenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı M.D. ise polislerce gözaltına alındı.

Son dakika: Tartıştığı meslektaşını silahla öldürdüğü iddia edilen polis gözaltına alındı
Son dakika: Tartıştığı meslektaşını silahla öldürdüğü iddia edilen polis gözaltına alındı
Son dakika: Tartıştığı meslektaşını silahla öldürdüğü iddia edilen polis gözaltına alındı
Son dakika: Tartıştığı meslektaşını silahla öldürdüğü iddia edilen polis gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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