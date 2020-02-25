Ağrı'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

25.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:08

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda bir şüpheli sahsın evinde tarihi eser niteliği taşıyan 306 sikke ve 6 adet obje ele geçirildi.



Ağrı Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada: "Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Doğubayazıt İlçesinde şüpheli bir şahsın evinde tarihi eser bulunduğunun öğrenilmesi üzerine, 24 Şubat 2020 günü şüpheli şahsın evinde yapılan arama neticesinde, tarihi eser niteliği taşıyan (306) adet sikke ve 6 adet obje ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Kaynak: İHA