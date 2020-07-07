Ağrı'da su kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Ağrı'da su kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardıAĞRI'da su kuyusuna düşerek saatlerce mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağrı'da su kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

AĞRI'da su kuyusuna düşerek saatlerce mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fatih Mahallesi mezbaha yolunda bulunan su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, sesin geldiği ve üzeri toprak, kilim ve tahta ile kapatılmış olan su kuyusunun üzerini açtı. İçeri giren bir görevli mahsur kalan ve yaklaşık 1 aylık olduğu tahmin edilen köpek yavrusunu dışarı çıkardı. Görevlinin yere bıraktığında korkudan titreyen köpek yavrusu kaçarak gitti.

Yavru köpeğin kuyudan çıkarılma anı itfaiye ekipleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA