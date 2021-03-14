Ağrı'da su deposu dondu, dev buz sarkıtları oluştu
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Ağrı'da su deposu dondu, dev buz sarkıtları oluştu

14.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:06

Ağrı'da su deposu dondu, dev buz sarkıtları oluştu Ağrı'da etkili olan soğuklar nedeniyle su deposu dondu, dev buz sarkıtları oluştu.

Ağrı'da su deposu dondu, dev buz sarkıtları oluştu

AĞRI - Ağrı'da etkili olan soğuklar nedeniyle su deposu dondu, dev buz sarkıtları oluştu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da, Mart ayı olmasına rağmen soğuklar etkisini göstermeye devam ediyor. Etkili olan soğuk havayla birlikte 15 metre yüksekliğinde olan su deposunda buz sarkıtları oluştu. Buz sarkıtlarının oluştuğu su deposunda, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca kent merkezinde bulunan birçok yerde de soğuk havanın etkisiyle buz kütleleri oluştu.

Ağrı'da su deposu dondu, dev buz sarkıtları oluştu
Ağrı'da su deposu dondu, dev buz sarkıtları oluştu
Ağrı'da su deposu dondu, dev buz sarkıtları oluştu
Ağrı'da su deposu dondu, dev buz sarkıtları oluştu
Ağrı'da su deposu dondu, dev buz sarkıtları oluştu
Ağrı'da su deposu dondu, dev buz sarkıtları oluştu
Ağrı'da su deposu dondu, dev buz sarkıtları oluştu
Ağrı'da su deposu dondu, dev buz sarkıtları oluştu
Ağrı'da su deposu dondu, dev buz sarkıtları oluştu
Ağrı'da su deposu dondu, dev buz sarkıtları oluştu
Ağrı'da su deposu dondu, dev buz sarkıtları oluştu
Ağrı'da su deposu dondu, dev buz sarkıtları oluştu
Ağrı'da su deposu dondu, dev buz sarkıtları oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN

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