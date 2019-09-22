Ağrı'da spor salonları çocuk sesleriyle şenlendi

22.09.2019 11:06

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kent genelinde 3 aylık yaz döneminde her yaştan öğrenci ve çocuğa yönelik ücretsiz olarak verilen kurslardan bu yıl 9 bin çocuk yararlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinde antrenörler yönetiminde sportif faaliyetlerde bulunma şansı elde eden çocuklar; haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan 3 aylık yaz döneminde hem eğlendi hem de spor yapmanın keyfini çıkardı.

Yüzme, kick boks, güreş, halter, judo, masa tenisi, ve hentbol başta olmak üzere birçok branşta eğitim alan 9 bin çocuk, 3 aylık spor serüvenlerinin ardından kurslarını başarıyla tamamlamanın sevincini yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz döneminde kurslarda eğitim alan çocukların çok başarılı olduğunu ve bu kursların devamının geleceğini söyledi.

"Çok verimli ve bereketli geçti"

Kurslara katılımın çok olduğunu ve geçen yıla göre önemli bir artış yaşandığını ifade eden Budak, şöyle konuştu:

"Bu sene yaz spor merkezlerimiz gerçekten de çok verimli ve bereketli geçti. İyi gençlerimizi sporla buluşturduk, sahalarla tanıştırdık. Geçen yıl yaz kurslarında sporcu sayımız 6 bindeyken bu sene 9 bini aştık. İnşallah bunun devamı gelecek. Burada yaz spor merkezlerinin büyük bir önem ve anlamı var. Her yaşta insanı spora çekme ve sağlıklı yaşam için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak her kesime hizmet vermeye çalışıyoruz."

-"Ülke sporuna kazandırmaya çalışacağız"

Budak, Ağrı'da çok sayıda yetenekli sporcunun olduğunu belirterek, bu çocukların ülke sporuna kazandırılması için ellerinden gelen çalışmayı yapacaklarını ifade etti.

Kurslarda eğitim gören çocukların sayısını arttırmayı hedeflediklerini anlatan Budak, şunları kaydetti:

"23 branşta hizmet sunduk. En çok talep gören branş yüzme, takım sporları, güreş, halter ve ferdi branşlarda yoğunluk yaşandı. Bu kursların devamı gelecek. Okullar açıldı diye çocuklarımızı boş vermeyeceğiz. Antrenörlerimizin nezaretinde keşfettiğimiz ve spora gelen her yaştaki çocuklarımızı tekrar spor salonu ve sahalarımızda istihdam etmeye çalışacağız. Bunların içinde yetenekli olanları altyapıdan başlayıp peyderpey orta ve uzun vadede ülke sporuna kazandırmaya çalışacağız."

Hedefleri, milli sporcu olmak

Kick boks kursuna katılan 7. sınıf öğrencisi Özlem Kılıçaslan, ilk kez bir spor branşında çalışma yaptığını ifade etti.

Milli takıma kadar yükselmeyi hedeflediğini söyleyen Kılıçaslan, "Türk bayrağını uluslararası yarışmalarda dalgalandırmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Yüzme kursuna giden Ali Çeçen de yüzme kursundan sonra katıldığı yarışlarda derece elde ettiğini belirterek, milli takıma seçilmeyi hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: AA