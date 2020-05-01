Ağrı'da sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
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Ağrı'da sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

Ağrı'da sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
01.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:41

Ağrı'da sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı PTT önündeki kalabalık uyarıları dinlemedi Ağrı'da PTT önünde sıraya giren vatandaşlar alınan güvenlik önlemlerine rağmen sosyal mesafe kuralına uymuyor.

Ağrı'da sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

PTT önündeki kalabalık uyarıları dinlemedi

AĞRI - Ağrı'da PTT önünde sıraya giren vatandaşlar alınan güvenlik önlemlerine rağmen sosyal mesafe kuralına uymuyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından ülke genelinde önlemler alınmaya başlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında insanların toplu olarak bulunduğu alanlar kapatıldı. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarılar yapılırken, Ağrı'da vatandaşlar PTT şubesi uzun kuyruklar oluşturdu. Ağrı'nın en işlek caddesi olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi içinde bulunan PTT şubesi önünde oluşan kuyruklar caddenin dışına kadar çıktı. Polis ekiplerinin ve güvenlik görevlilerinin oluşan kalabalık için güvenlik önlemlerine ve uyarılara rağmen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.

PTT önünde oluşan kuyrukta bekleyen vatandaşlardan biri olan Ferhat Demir, vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığını söyleyerek, "Buraya elektrik faturasını ödemek için geldim. Sabah 7'den beri sıradayım. Ağrı'da üç tane PTT şubesi var. İki şubeyi kapattılar sadece tek şube ile çalışıyorlar. Bu nedenle insanlar sabah 4'te buraya geliyor. Böyle bir sıkıntımız var. Eğer iki şube kapatılmış olmasaydı insanların bu mağduriyeti olmazdı. Burada zaten diye bir şey yok, kural yok. Arka taraflara gittiğiniz zaman insanlar iç içe duruyor. Burada oluşan kalabalıktan dolayı insanın içine ister istemez korku giriyor" ifadelerini kullandı.

Ağrı'da sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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