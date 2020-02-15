Ağrı'da soğuk hava ve sis etkili oluyor

15.02.2020 00:12 | Son Güncelleme: 15.02.2020 00:12

Ağrı'da etkili olan soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.



Kentte akşam saatlerinde başlayan ve halen etkisini sürdüren sis nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye kadar düştüğü kentte, çevre yolu ve işlek caddelerdeki sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Şehri çevre illere bağlayan kara yollarındaki sürücüler de görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarının hızını azaltarak ilerlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar da uzun süren sis nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: AA