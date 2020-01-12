Ağrı'da soğuk hava hayatı durma noktasına getirdi

12.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:26

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken, gece sıcaklığın eksi 19 derecenin altına indiği Ağrı, bölgenin en soğuk kenti oldu.



Dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte, dereler ve çeşmeler buz tutarken, hayat durma noktasına geldi. Bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye ve brandalar atarak soğuktan korumaya çalıştı.



Öte yandan, soğuk hava ile birlikte ağaç ve tarlalardaki diken kalıntılarına düşen kırağı, görsel şölen oluşturdu. Kentte çalışan muhabir ve fotoğrafçılar oluşan manzara karelerini çekebilmek için doğaya çıktı.



Doğa fotoğrafçısı Ömer Adıgüzel, soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediğini dile getirerek, " Ağrı'nın çeşitli yerlerinde sık sık böyle fotoğraflar çekmeye çalışırız. Doğa adeta bize kartpostallık görüntüler sunuyor. Hava soğuk olmasına kaşın oluşan manzaralar bizi cezbediyor. Yaz kış ayrı güzellikler sunuyor buralar. Bize de düşen bu güzellikleri yakalamak" şeklinde konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA