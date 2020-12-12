Ağrı'da sobadan çıkan yangında 82 yaşındaki kişi yaralandı
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Ağrı'da sobadan çıkan yangında 82 yaşındaki kişi yaralandı

12.12.2020 23:43 | Son Güncelleme: 12.12.2020 23:46
Ağrı'da sobadan çıkan yangında 82 yaşındaki kişi yaralandı

Ağrı'da sobadan çıkan yangında evde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Gıyas Kahriman yaralandı.

Ağrı'da sobadan çıkan yangında evde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Gıyas Kahriman yaralandı.

İl merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Tezeren köyünde yalnız yaşayan Kahriman, uyumadan önce sobayı yaktı.

Sobadan çıkan alevlerin sıçramasıyla evde yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlarca evden çıkarılan Kahriman, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kahriman'ın vücudunun çeşitli yerlerinde üçüncü ve ikinci derece yanıkların oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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