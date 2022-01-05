Ağrı'da sis ve kar etkisini sürdürüyor - Haberler
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Ağrı'da sis ve kar etkisini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Güncel

Ağrı'da sis ve kar etkisini sürdürüyor Sis ve soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da vatandaşlar zor anlar yaşadı.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da sis ve kar etkisini sürdürüyor

AĞRI - Sis ve soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Soğuk havanın iyice etkisini hissettirmeye başladığı Ağrı'da, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü. Trafiğe çıkan ve zor anlar yaşayan sürücüler, araçlarının farlarını yakarak seyir etti.

Ağrı'da sis ve kar etkisini sürdürüyor

Ağrı'da sis ve kar etkisini sürdürüyor

Ağrı'da sis ve kar etkisini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Son Dakika Haberleri

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