Ağrı'da sınırdaki güvenlik duvarının üzerinde mahsur kalan yavru ayı kurtarıldı
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Ağrı'da sınırdaki güvenlik duvarının üzerinde mahsur kalan yavru ayı kurtarıldı

Ağrı'da sınırdaki güvenlik duvarının üzerinde mahsur kalan yavru ayı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Türkiye-İran sınır güvenlik duvarının üzerinde mahsur kalan yavru ayı, kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Türkiye-İran sınır güvenlik duvarının üzerinde mahsur kalan yavru ayı, kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Türkiye-İran sınır güvenlik duvarının üzerindeki tel örgüler arasında, yavru ayının mahsur kaldığını gören güvenlik güçleri, durumu Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yavru ayıyı, mahsur kaldığı yerden kurtararak doğaya bıraktı.

Tel örgüler arasında mahsur kalan yavru ayı, cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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