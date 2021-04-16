Ağrı'da silajlık mısır ve korunga tohumuyla tarımda verimliliğin artırılması hedefleniyor

Ağrı Valiliğince tarımda verimliliğin artırılması ve yem bitkilerinin geliştirilmesi amacıyla 1000 çiftçiye yaklaşık 85 ton korunga ve silajlık mısır tohumun dağıtımı yapıldı.

Ağrı Valiliğince tarımda verimliliğin artırılması ve yem bitkilerinin geliştirilmesi amacıyla 1000 çiftçiye yaklaşık 85 ton korunga ve silajlık mısır tohumun dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, Bitkisel Üretimi Geliştirme Projeleri kapsamında Şeker Fabrikası bahçesinde Korunga ve Silajlık Mısır Tohum Dağıtma Töreni gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi'nin finansmanıyla alınan silajlık mısır ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce sağlanan korungalar Ağrı Valisi Osman Varol'un katılımıyla çiftçilere dağıtıldı.

Vali Varol, göreve geldiğinden buyana dünyanın, ülkenin ve ilin ekonomisinin tarıma dayalı olduğunu vurgulamaya çalıştıklarını söyledi.

Ağrı'nın tarım ve hayvancılıkta daha önemli bir noktaya gelmesi gerektiğini ve bunun için projeler geliştirip hayata geçirdiklerini belirten Varol, "Tarımsal üretimimizi tarla tarımı ve bahçecilik anlamında geliştirmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da hayvancılık alanındaki potansiyelimizi artırmaya hem mevcut hayvan varlığımızı hem de bu varlıktan elde ettiğimiz geliri ve katma değeri artırmak için farklı proje ve çalışmalar üretiyoruz." dedi.

Varol, hayvancılığın çok önemli faaliyet alanı olduğunu vurgulayarak, proje kapsamında yem bitkilerinin kentte geliştirilmesi, miktarı ve kalitesinin artırılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Çiftçilerin birim başına daha fazla verim elde etmelerini arzuladıklarını aktaran Varol, şunları kaydetti:

"525 çiftçimize 100'er kilodan yaklaşık 52,5 tonluk korunga tohumu dağıttık. Ayrıca 32 tonluk silajlık mısır tohum dağıtımı gerçekleştirdik. Burada bin kadar çiftçimize hitap etmiş olacağız. Buradan elde edilen gelirin verim artışının diğer taraftan önemle desteklediğimiz hayvancılık sektörümüze de çok büyük katkılar sağlayacağını da düşünüyoruz. Tarımsal ve gıda üretimine ülkemizin her aşama ve seviyede ne kadar destek verdiğinin bir güzel kanıtını da aslında burada hep birlikte görüyoruz."

İhtiyaç sahiplerine dağıtılan yemeklik patates ve soğanların Ağrı'da da dağıtılmaya başlandığını ifade eden Varol, bundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez