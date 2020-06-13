Ağrı'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
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Ağrı'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak köyünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ağrı'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
13.06.2020 21:31 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:55

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak köyünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Gürbulak köyü sınırları içerisinde bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığı ve saldırıyı gerçekleştirenlerin araç ile olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Hava keşif ve gözetleme çalışmaları sonucunda şüpheli 2 şahsın İshak Paşa Sarayı yakınlarında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince araç içerisinde yakalandığı aktarılan açıklamada, "Olayda yaralanan ve Doğubayazıt Devlet Hastanesinde sevk edilen şahıs ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli tahkikata başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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