Ağrı'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı Ağrı'nın Tutak ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Akyele köyünde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma daha sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Gökhan Aşut adlı kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralı olarak Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA