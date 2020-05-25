Ağrı'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı
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Ağrı'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir hastane ile caminin yanı sıra birçok ev, okul, ahır ve ağılın çatısı zarar gördü.

Ağrı'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı
25.05.2020 15:01 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:01

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir hastane ile caminin yanı sıra birçok ev, okul, ahır ve ağılın çatısı zarar gördü.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinin çatısında büyük hasara yol açtı.

Bir caminin çatısının da zarar gördüğü ilçede rüzgar yüzünden ilçe merkezinin yanı sıra Tendürek Dağı eteğindeki Kızılkaya ve Somkaya köyleri ile Ağrı-Iğdır yolu üzerindeki Sağlıksuyu köyü başta olmak üzere birçok ev, okul, ahır ve ağılın çatısında da hasar meydana geldi.

Ağaçları yerinden söken rüzgar sebebiyle çatısı ve duvarları hasar gören bazı ahır ile ağıllardaki çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Kızılkaya köyünün muhtarı Ecevit Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde yaklaşık 25 ev ve 10 ahırın şiddetli rüzgar nedeniyle çatıları uçunca kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Somkaya köyünde yaşayan Yunus Döldöş ise köyde rüzgarın büyük hasara neden olduğunu ifade etti.

Döldöş, "Fırtına nedeniyle ahırlarımızın çatısı uçtu. Şu an küçükbaş hayvanlarımızın hepsi dışarıda. İçlerinde yeni doğan kuzular da var. Aydınlatma direkleri rüzgardan dolayı devrilmek üzere zaten hepsinin telleri kopmuş durumda. Yetkililerin yardımını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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