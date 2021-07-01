Sıcak asfalt kaplanacak köy yolları genişletiliyor
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Sıcak asfalt kaplanacak köy yolları genişletiliyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı'da, sıcak asfalt döşenecek köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerince genişletiliyor.

Ağrı'da, sıcak asfalt döşenecek köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerince genişletiliyor.

Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan ile Aşağı Dumanlı köyleri arasında sıcak asfalt öncesi zemin iyileştirme ve yol genişletme çalışmalarına başlandı.

İş makineleriyle bölgede çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde de birçok stabilize köy yolunda da kumlama çalışması yapıyor.

Sıcak asfalt kaplanacak köy yolları genişletiliyor
Sıcak asfalt kaplanacak köy yolları genişletiliyor
Sıcak asfalt kaplanacak köy yolları genişletiliyor
Sıcak asfalt kaplanacak köy yolları genişletiliyor
Sıcak asfalt kaplanacak köy yolları genişletiliyor
Sıcak asfalt kaplanacak köy yolları genişletiliyor
Sıcak asfalt kaplanacak köy yolları genişletiliyor
Sıcak asfalt kaplanacak köy yolları genişletiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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