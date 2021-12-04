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Ağrı'da Sibirya soğukları etkili olmaya başladı

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Güncel

- Ağrı'da Sibirya soğukları etkili olmaya başladı Ağrı'yı etkisi altına alan Sibirya soğukları nedeniyle, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

AĞRI (İHA) - - Ağrı'da Sibirya soğukları etkili olmaya başladı

AĞRI - Ağrı'yı etkisi altına alan Sibirya soğukları nedeniyle, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da hayat, soğuk havaların etkisiyle durma noktasına geldi. Termometrelerin eksi 13 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı. Evlerin çatı ve pencerelerinde oluşan dev buz sarkıtları ise. Ağrı'da kışın ne derece sert geçtiğini gözler önüne serdi.

Ağrı'da Sibirya soğukları etkili olmaya başladı

Ağrı'da Sibirya soğukları etkili olmaya başladı

Ağrı'da Sibirya soğukları etkili olmaya başladı

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