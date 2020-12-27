Ağrı'da Sibirya soğukları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ağrı'da Sibirya soğukları

27.12.2020 12:12 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:17
Ağrı'da Sibirya soğukları

Bir süredir soğuk havanın etkisi altında olan Ağrı'da, Sibirya soğukları etkisini arttırdı.

Bir süredir soğuk havanın etkisi altında olan Ağrı'da, Sibirya soğukları etkisini arttırdı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da Sibirya soğukları etkisini iyice hissettirmeye başladı. Gece hava sıcaklığı eksi 24'e düşerken, termometreler gündüz de eksi 20 dereceyi gösterdi. Kent merkezindeki vatandaşlar, araçlarını naylon brandayla sararak soğuktan korumaya çalıştı. Sürücüler soğuk sebebiyle araçlarını çalıştırmakta zorlandı. Çatılarda buz sarkıtları oluşurken, parklarda bulunan ağaçlar tamamen karla kaplandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Hulusi Akar Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Meral Danış Beştaş
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Çocuk Silah Deprem Elazığ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı'da Sibirya soğukları | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 12:16:35. #1.15#
title