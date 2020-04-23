Ağrı'da seyahat izin belgesi denetimleri gerçekleştirildi
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Emniyet Müdürlüğü, Ağrı, Haber

Ağrı'da seyahat izin belgesi denetimleri gerçekleştirildi

Ağrı'da seyahat izin belgesi denetimleri gerçekleştirildi Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yurt genelinde alınan Korona virüs tedbirleri kapsamında, otobüs terminali ve yol kontrol noktalarında kente giriş çıkış yapan yolcu otobüsleri ve...

23.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:49
Ağrı'da seyahat izin belgesi denetimleri gerçekleştirildi

Ağrı'da seyahat izin belgesi denetimleri gerçekleştirildi

AĞRI - Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yurt genelinde alınan Korona virüs tedbirleri kapsamında, otobüs terminali ve yol kontrol noktalarında kente giriş çıkış yapan yolcu otobüsleri ve araçlarda seyahat izin belgesi denetimleri gerçekleştirildi

Gerçekleştirilen denetimler sırasında ateş ölçümleri yapılan yolcular, aynı zamanda polis ekipleri tarafından alınan tedbirler konusunda bildirildi. Şehir dışından kente gelen vatandaşlar 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıldı.

öte yandan Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada gerçekleştirilen denetimler sonucunda 26 kişiye resmi evrakta sahtecilikten adli işlem yapılırken, 27 kişiye ise Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre toplamda 10 bin 530 TL idari para cezasının uygulandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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