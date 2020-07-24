Ağrı'da sele kapılan bir çocuk öldü
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Ağrı'da sele kapılan bir çocuk öldü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen selde bir çocuk öldü, çok sayıda ev ve tarım arazisi zarar gördüDoğubayazıt ilçesine bağlı Balık Gölü yolu mevkisinde bulunan yüksek rakımlı köylerde öğleden sonra başlayan sağanak sele dönüştü.

Ağrı'da sele kapılan bir çocuk öldü
24.07.2020 18:25 | Son Güncelleme: 24.07.2020 19:41

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen selde bir çocuk öldü, çok sayıda ev ve tarım arazisi zarar gördü

Doğubayazıt ilçesine bağlı Balık Gölü yolu mevkisinde bulunan yüksek rakımlı köylerde öğleden sonra başlayan sağanak sele dönüştü.

Karaşeyh köyüne bağlı Yolüstü mezrasında sele kapılan 16 yaşındaki Nurşah Taş hayatını kaybetti.

Dere yatağında bulunan Taş'ın cenazesi, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sel nedeniyle birçok köyde ev, ahır ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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