Ağrı'da şehre inen halsiz ve aç kurt rehabilitasyona alındı - Haberler
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Ağrı'da şehre inen halsiz ve aç kurt rehabilitasyona alındı

AA, Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da şehre inen halsiz ve aç kurt rehabilitasyona alındı

Ağrı'da yiyecek bulamadığı için şehir merkezine inen halsiz ve aç kurt belediye ekiplerince hayvan bakımevine götürüldü.

FIRAT, MALATYA (AA) - Ağrı'da yiyecek bulamadığı için şehir merkezine inen halsiz ve aç kurt belediye ekiplerince hayvan bakımevine götürüldü.

Soğuk hava ve kar nedeniyle doğada yiyecek bulamayan bir kurt, karnını doyurmak için şehir merkezine indi.

Fırat Mahallesi Atalay Caddesi yakınlarında gezen kurdu gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.

Bölgeye gelen belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, uzun uğraşlar sonucu uyuşturucu iğne ile bayılttıkları kurdu hayvan bakımevine götürdü.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve beslenmesi sağlanan kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğüne teslim edilecek.

Ağrı'da şehre inen halsiz ve aç kurt rehabilitasyona alındı

Ağrı'da şehre inen halsiz ve aç kurt rehabilitasyona alındı

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Fırat, Ağrı, kar, Güncel, Haber

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