Ağrı'da şehit Teğmen Harun Aslan, mevlit programıyla anıldı - Haberler
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Ağrı'da şehit Teğmen Harun Aslan, mevlit programıyla anıldı

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da şehit Teğmen Harun Aslan, mevlit programıyla anıldı

Ağrı Valisi Osman Varol, şehit Piyade Teğmen Harun Aslan için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Ağrı Valisi Osman Varol, şehit Piyade Teğmen Harun Aslan için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde bir üs bölgesine geçen yıl terör örgütü PKK mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda şehit olan Teğmen Aslan'ın şehadete ermesinin yıl dönümünde Tezeren köyünde mevlit programı düzenlendi.

Mevlit okumasıyla başlayan programda şehitler için dua edildi.

Şehidin babası Fuat Aslan, programa katılan Vali Varol'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

Vali Varol ise Aslan'a Türk bayrağı hediye eti.

Aileyle sohbet eden Varol, kamuda göreve başlayan şehidin kız kardeşine yeni işinin "hayırlı olması" temennisinde bulundu.

Programa, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen katıldı.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri
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