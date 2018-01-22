Ağrı'da Şehit Olan Uzman Çavuş Gaziantep'te Defnedilecek
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Ağrı'da Şehit Olan Uzman Çavuş Gaziantep'te Defnedilecek

Ağrı’da su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen uzman çavuş, 49 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Ağrı'da Şehit Olan Uzman Çavuş Gaziantep'te Defnedilecek

Ağrı'da su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen uzman çavuş, 49 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Merkez Cezaevi timinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden, 4 Aralık 2017 tarihinde nöbet kulesi yakınındaki su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenerek Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Uzman Çavuş Özden, hastanede 49 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, şehit Özden'in Salı günü öğle namazını müteakip Nakıboğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından düzenlenecek merasimle Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedileceği belirtildi. - GAZİANTEP

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