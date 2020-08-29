Ağrı'da şehit edilen uzman çavuşun ailesine şehadet haberi verildi
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Ağrı'da şehit edilen uzman çavuşun ailesine şehadet haberi verildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün şehadet haberi, Ordu'nun Perşembe ilçesindeki ailesine ulaştı.

29.08.2020 18:31 | Son Güncelleme: 29.08.2020 18:36

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün şehadet haberi, Ordu'nun Perşembe ilçesindeki ailesine ulaştı.

Ailenin ilçe merkezinde bulunan Kavalı Mahallesi'ndeki baba evine giden askeri ve mülki erkan, şehidin babası Cumhur Arslantürk ve annesi Gülsün Arslantürk'e acı haberi verdi.

Perşembe Kaymakamı Levent Yetgin, şehidin ailesine başsağlığı diledi. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılarak, taziye çadırı kuruldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 yıldır görev yapan 23 yaşındaki şehit Arslantürk'ün, 4 kardeşin en büyüğü ve bekar olduğu öğrenildi.

Ağrı'da şehit edilen uzman çavuşun ailesine şehadet haberi verildi

Kaynak: AA

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