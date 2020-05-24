Ağrı'da şehit annesi, evladının kabrini ziyaret etti Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan Azize Günay da 16 Eylül 2003'te Siirt'in Baykan ilçesinde şehit olan polis memuru oğlu Yıldırım Günay'ın mezarını ziyaret etti.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan Azize Günay da 16 Eylül 2003'te Siirt'in Baykan ilçesinde şehit olan polis memuru oğlu Yıldırım Günay'ın mezarını ziyaret etti. Anne Günay, sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için şehit yakınlarının muaf tutulmasından memnuniyet duyduğunu, bu sayede oğlunun kabrini ziyaret edebildiğini söyledi. Oğlunun kabri başında dua edip mezarı sulayan Günay, daha sonra evine döndü. İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçede görevli polisler de Azize Günay'ı evinde ziyaret ederek bayramını kutladı. Kaynak: AA