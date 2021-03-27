Ağrı'da saman yüklü kamyonette 358 kilo 266 gram eroin ele geçirildi

Ağrı'da saman yüklü kamyonette 358 kilo 266 gram eroin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Ağrı'da saman yüklü kamyonette 358 kilo 266 gram eroin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretiyle uğraşan suç organizasyonlarının tespiti ile uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ortak çalışma yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Doğubayazıt'ta durdurulan saman yüklü açık kasa kamyonette arama yaptı.

Ekipler, kamyonetteki saman çuvalları altında, 358 kilo 266 gram eroin, 21 kilo 608 gram metamfetamin ve 2 kilo 158 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez