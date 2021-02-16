Ağrı'da "sahte gelin" operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
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Ağrı'da "sahte gelin" operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

16.02.2021 18:25 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:28
Ağrı'da

Ağrı'da "sahte gelin" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağrı'da "sahte gelin" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanması amacıyla "sahte gelin" operasyonu düzenledi.

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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