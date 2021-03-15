Ağrı'da sahte altın satarak 4 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 22 zanlı yakalandı
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Ağrı'da sahte altın satarak 4 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 22 zanlı yakalandı

15.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:42
Ağrı'da sahte altın satarak 4 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 22 zanlı yakalandı

Ağrı'da, sahte altın satarak vatandaşları 4 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 26 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

Ağrı'da, sahte altın satarak vatandaşları 4 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 26 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte altın üretimi ve satışı yaptığı belirtilen bir şebekenin vatandaşları dolandırdığı yönündeki ihbar ve şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, önce gerçek altın satarak güvenlerini kazandıkları vatandaşları daha sonra temin ettikleri sahte altınları satıp 4 milyon lira dolandırdıkları belirlenen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Karar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerindeki bazı adreslere yaptıkları operasyonla 22 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda sahte altın ve suç unsuru ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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