Ağrı'da sahte altın dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden 14'ü tutuklandı
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Ağrı'da sahte altın dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden 14'ü tutuklandı

16.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:14
Ağrı'da sahte altın dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden 14'ü tutuklandı

Ağrı'da, sahte altın satarak vatandaşları 4 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen ve düzenlenen operasyonla yakalanan 22 kişiden 14'ü tutuklandı.

Ağrı'da, sahte altın satarak vatandaşları 4 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen ve düzenlenen operasyonla yakalanan 22 kişiden 14'ü tutuklandı.

Ağrı'da, sahte altın üretimi ve satışı yaptığı belirtilen bir şebekenin vatandaşları dolandırdığı yönündeki ihbar ve şikayetler üzerine açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alınan zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında aranması bulunan 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Olay

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, önce gerçek altın satarak güvenlerini kazandıkları vatandaşları daha sonra temin ettikleri sahte altınları satıp 4 milyon lira dolandırdıkları belirlenen 26 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, bunlardan 22'si dün gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda sahte altın ve suç unsuru ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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