Ağrı'da "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile korona virüs denetimi gerçekleştirildi Ağrı'da "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile korona virüs denetimi gerçekleştirildi Ağrı'da, korona virüsle mücadele kapsamında Vali Vekili Yusuf Cıbır'ın da katıldığı korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

Ağrı'da "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile korona virüs denetimi gerçekleştirildi AĞRI - Ağrı'da, korona virüsle mücadele kapsamında Vali Vekili Yusuf Cıbır'ın da katıldığı korona virüs denetimleri gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği "Covid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelgenin ardından Ağrı'da Vali Vekili Yusuf Cıbır'ında katıldığı korona virüs denetimleri gerçekleştirildi. Nevzat Güngör Caddesi'nde bulunan işletmelerde "Sağlık için hepimiz için" sloganı ile gerçekleştirilen denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uyulmadığı kontrol edildi. Gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşların çoğunluğunun tedbir ve kurallara uyduğu görülürken, kurallara uymayanlar uyarıldı. Kaynak: İHA