Ağrı'da sağlık ekipleri Kovid-19 vaka sayılarını düşürmek için aşı seferberliğinde

Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre en çok Kovid-19 vakası görülen illerden Ağrı'da, sağlık ekiplerinin aşı çalışması sürüyor.

Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre en çok Kovid-19 vakası görülen illerden Ağrı'da, sağlık ekiplerinin aşı çalışması sürüyor.

Valilik desteğinde sağlanan araçlarla köylerden hastanelere getirilen vatandaşlara aşı yapan ekipler, bir yandan da sağlık kuruluşlarına ulaşma imkanı olmayan kırsaldaki vatandaşları evlerinde aşılıyor.

Ekipler ayrıca ilçelerde hastane bahçelerinde, il merkezinde ise Cumhuriyet ve Eski Van caddelerinde kurulan stantlarda vatandaşları bilgilendirip randevularını oluşturarak aşısını yapıyor.

Aşı olan vatandaşlardan Mehmet Selim Düzce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat işçisi olduğunu ve mesai çıkışı gelip aşı olduğunu söyledi.

Aşının öneminden bahseden Düzce, "İnşaat sektöründe çalışıyoruz ve haliyle toplumla da iç içeyiz. Kendi sağlığımız için aşı olmamız gerekiyor. Çevremizdeki herkese aşı olmalarını söylüyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Selim Polat da aşı çalışmaları için seferber olan sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez