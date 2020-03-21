Ağrı'da sağlık çalışanlarına şehir içi ulaşım ücretsiz Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sağlık çalışanlarının şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanacaklarını duyurdu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sağlık çalışanlarının şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanacaklarını duyurdu.

Savcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı büyük mücadele verdiklerini belirterek, toplu taşımadan ücretsiz yararlanmaları için karar aldıklarını bildirdi.

Sayan, paylaşımında "Sağlık çalışanlarımız ulaşım araçlarımızdan bedava faydalanabilir. Onların emeği ödenmez. Allah yar ve yardımcıları olsun." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA