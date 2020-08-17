Ağrı'da sağlık çalışanını darbettiği iddia edilen kişi yakalandı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağlık çalışanına şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağlık çalışanına şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 10 Ağustos'ta Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi bahçesinde Kovid-19 hastaları için kurulan çadırda görevli hemşire Sinan Doğan'ı darp ettiği öne sürülen şüpheli K.K'nin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan K.K, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA