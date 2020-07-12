Ağrı'da sağanak nedeniyle meydana gelen selde bir çocuk kayboldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağrı'da sağanak nedeniyle meydana gelen selde bir çocuk kayboldu

Ağrı'da sağanak nedeniyle merkeze bağlı Dumanlı köyünde meydana gelen sele kapılan bir çocuk kayboldu.

Ağrı'da sağanak nedeniyle meydana gelen selde bir çocuk kayboldu
12.07.2020 22:21 | Son Güncelleme: 12.07.2020 22:24

Ağrı'da sağanak nedeniyle merkeze bağlı Dumanlı köyünde meydana gelen sele kapılan bir çocuk kayboldu.

Merkeze 28 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyünde kardeşi Murat Eytemiş (10) ile koyun otlatırken sağanağa yakalanan Ali Osman Eytemiş (12) sel sularına kapıldı.

İhbar üzerine köye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ali Osman Eytemiş'in gözden kaybolduğu alanda ve köydeki dere kenarlarında arama çalışması başlatan ekipler, su birikintilerinin bulunduğu alanları da kontrol ediyor.

Köylülerden Abdulkadir Korkmaz, gazetecilere, derenin, sel sularıyla taştığını ve Eytemiş kardeşlerin köye doğru gelirken Ali Osman'ın suya kapıldığını aktardı.

Ali Osman Eytemiş ile küçükbaş hayvanların da sele kapıldığını belirten Korkmaz, "Murat sürüyle Ali Osman ise arkadan geliyormuş. Murat ağabeyinin olmadığını fark edince durumu gelip köylülere bildirmiş. Hep birlikte arama çalışmalarını sürdürüyoruz. Umarım kısa sürede bulunur." dedi.

Öte yandan, köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları yağmurun devam etmesi nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs vakalarının arttığı Elbistan'da belediye başkanı nikah işlemlerini durdurdu Güncel
Koronavirüs vakalarının arttığı Elbistan'da belediye başkanı nikah işlemlerini durdurdu
Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı Spor
Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 3. Sayfa
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı Güncel
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti Politika
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Sivasspor gole çok yaklaştı! Yıldız oyuncu kaleciyi geçemedi
Sivasspor gole çok yaklaştı! Yıldız oyuncu kaleciyi geçemedi
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık
Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı
Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı
Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar
Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu
Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu
Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Serinlemek amacıyla çaya giren amca ile yeğen boğuldu
Serinlemek amacıyla çaya giren amca ile yeğen boğuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan Bülent Turan Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Reynmen Cem Davran Filiz Akın Mabel Matiz
Spor Falcao Podolski Burak Yılmaz Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Bursa Temmuz Ayasofya Şanlıurfa
Şu an buradasınız: Ağrı'da sağanak nedeniyle meydana gelen selde bir çocuk kayboldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 22:27:52. #1.14#
title