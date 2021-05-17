Ağrı'da renkleriyle doğayı süsleyen mevsim çiçekleri fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu
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Ağrı'da renkleriyle doğayı süsleyen mevsim çiçekleri fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Haberler | Güncel

Ağrı'da renkleriyle doğayı süsleyen mevsim çiçekleri fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu Hava sıcaklıklarının etkisini iyice hissettirmeye başladığı Ağrı'da, renkleriyle doğayı süsleyen mevsim çiçekleri fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Ağrı'da renkleriyle doğayı süsleyen mevsim çiçekleri fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu

AĞRI - Hava sıcaklıklarının etkisini iyice hissettirmeye başladığı Ağrı'da, renkleriyle doğayı süsleyen mevsim çiçekleri fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Ağrı'nın merkeze bağlı Ceylanpınar Köyü'nde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte tarlalarda açan ve renkleriyle doğaya adeta hayat veren mevsim çiçekleri bölgede yaşayan vatandaşların ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Sarı, mor ve kırmızı renklerdeki çiçekler, yeşilin birbirinden güzel tonları ile bütünleşip adeta renk cümbüşüne dönüştü.

Pandeminin vermiş olduğu stresten arınmak için çiçeklerle renklenmiş olan doğaya kendilerini attıklarını söyleyen Çiğdem Doğan, "Bu yıl Nisan yağmurları biraz geç yağdı. Bu nedenle ilkbahar çiçekleri de biraz çıktı. Bizde özellikle hem bu tam kapanma döneminin hem de pandeminin vermiş olduğu stresten arınmak için kendimizi köylere attık. Hava güzel, doğa güzel. Köydeki vatandaşlar buranın tadını çıkarıyor. Bizde misafir olarak geldik doğanın tadını çıkarıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ağrı'da renkleriyle doğayı süsleyen mevsim çiçekleri fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu
Ağrı'da renkleriyle doğayı süsleyen mevsim çiçekleri fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu
Ağrı'da renkleriyle doğayı süsleyen mevsim çiçekleri fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu
Ağrı'da renkleriyle doğayı süsleyen mevsim çiçekleri fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN

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